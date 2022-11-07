بسبب أزمة ألبان.. فيديو أغرب تصرف لبائع تونسي بعد طلب الزبائن للحليب
في خضمّ أزمة ألبان تعيشها تونس، وبعد إلحاح الزبائن عليه لتوفير مادة الحليب، لجأ بائع تونسي يملك دكانًا لبيع المواد الغذائية في منطقة الكرم بولاية تونس إلى أغرب طريقة مرحة للتخلص من طلبات زبائنه.
فقد جلب الرجل بقرة وربطها أمام دكانه وكتب عليها "احلب وحدك"، في دعوة صريحة لكل مُلحّ بطلب شراء الحليب إلى أن يحاول بنفسه "حلب البقرة".
وما أن انتشر فيديو الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقى تصرّف البائع ثناءات كثيرة من التونسيين، حسب "العربية نت".
بدوره، أكد البائع أن الفكرة خطرت بباله بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مع فقدان الحليب من دكانه، موضحًا أن الناس كانوا يلومونه رغم أن الأزمة عامة.
ولفت إلى أن بعض الانتقادات وصلت حد الشتائم، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
أزمة حليب في البلد
يشار إلى أن فقدان مادة الحليب في تونس كان أشعل حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين، خلال الفترة الماضية.
وجاء تصرف البائع كرد فعل على خلفية تكرار الطلب عليه والاستياء المتواصل من الناس.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية ليست سهلة، تتمثل بتضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل سلعًا كثيرًا بعيدة عن متناول اليد أبرزها الحليب.