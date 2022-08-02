الصيد الجائر يقضي على مزيد من حيوانات وحيد القرن في جنوب إفريقيا

قالت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا يوم الاثنين: إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قُتلت بشكل غير قانوني من أجل قرونها في النصف الأول من عام 2022.