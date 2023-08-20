حرائق الغابات تجبر عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم بمقاطعة في كندا

تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا؛ وفق ما أفاد به مسؤولون إقليميون السبت، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.
تُجبِر حرائقُ الغابات عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم بمقاطعة في كنداسكان، تم إجلاؤهم من مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية (أ ف ب).
وقال "بوين ما" وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة: "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص، إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".
وقبل أيام، قال "شاين طومسون" وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية في مؤتمر صحافي: "للأسف، وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفًا آخر نحو الأسوأ؛ حيث إن اندلاع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًّا للمدينة".
وأمر طومسون سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة سواء بالسيارة أو الطائرة.
وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بُعد 17 كيلومترًا من العاصمة الإقليمية.
وأضاف طومسون: "أريد أن أشدد على أن المدينة لا يتهددها خطر مباشر"، محذرًا: "بدون مطر، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الأسبوع".
ونبّه السكان قائلًا: "أنتم تُعَرضون أنفسكم والآخرين للخطر إذا اخترتم البقاء حتى وقت لاحق".