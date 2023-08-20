حرائق الغابات تجبر عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم بمقاطعة في كندا

وقبل أيام، قال "شاين طومسون" وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية في مؤتمر صحافي: "للأسف، وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفًا آخر نحو الأسوأ؛ حيث إن اندلاع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًّا للمدينة".