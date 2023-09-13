حول العالم في صورة: مرارة الفقد يجسدها بكاء الأب.. مشهد مؤثر من تشييع ضحايا "إعصار ليبيا"

وفقدت مصر نحو 250 من أبنائها من أصل ما يزيد على 5 آلاف لقوا حتفهم إثر الإعصار الليبي؛ بحسب ما كشف مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وتسبب "دانيال" في فيضانات مدمرة شرق ليبيا، ودمرت قوة الإعصار سدين من أكبر سدود مدينة درنة وهما سد البلاد وسيدي بومنصور، وتسبب انهيارهما في جريان المياه التي احتجزت خلفهما، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة أتت على الأخضر واليابس، وأحدث أضرارًا ضخمة في المنازل، والأحياء، والطرق، والبنية التحتية، فضلاً عن الأضرار البشرية.