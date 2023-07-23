"نتنياهو" يخضع لجراحة زرع منظم لضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، لجراحة زرع منظم لضربات القلب في مستشفى شيبا الطبي.
وأوضح روي بينارت الذي يدير مركز اضطرابات القلب في مستشفى شيبا، أن عملية الزرع جرت بسلاسة دون مضاعفات، وحالته ليست خطيرة تهدد الحياة ويشعر أنه في حالة جيدة جدا وسيعود لنشاطه اليومي المعتاد، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "بينارت"، أن "نتانياهو" (73 عامًا) نُقل على عجل مساء أمس للمستشفى بعد رصد اضطراب مؤقت في ضربات القلب.
وقبل الإجراء الطبي، سجل "نتنياهو" مقطع فيديو ظهر فيه مبتسماً، وقال: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي".
وأشار بيان لمكتب "نتنياهو" إلى أنه خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محل "نتنياهو".
وغادر "نتنياهو" الأحد الماضي المستشفى بعد ليلة قضاها فيه؛ بسبب شعوره بدوار على إثر إصابته بالجفاف.