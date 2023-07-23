"نتنياهو" يخضع لجراحة زرع منظم لضربات القلب

وأوضح روي بينارت الذي يدير مركز اضطرابات القلب في مستشفى شيبا، أن عملية الزرع جرت بسلاسة دون مضاعفات، وحالته ليست خطيرة تهدد الحياة ويشعر أنه في حالة جيدة جدا وسيعود لنشاطه اليومي المعتاد، وفقاً لـ"فرانس برس".