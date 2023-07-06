بالأحمر والأصفر.. شاهد لماذا قررت "فيات" وقف استخدام اللون الرمادي في سياراتها

وأرفقت "فيات" بيانها الصحافي بلقطات لسيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، يتم رفعها من وعاء مملوء بطلاء لونه برتقالي. وكما هو معروف فإن اللون البرتقالي يستخدمه نشطاء الدفاع عن البيئة في أعمالهم الاحتجاجية ضد ما كل ما يعتبرونه نقصًا في الإجراءات الحكومية لوقف ظاهرة التغير المناخي.