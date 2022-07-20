مصر.. بدء محاكمة القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية

وأظهرت التحقيقات -وفق "روسيا اليوم"- أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره كما خططا، وباغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثَم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها؛ بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصديْن إزهاق روحها؛ حتى أيقنا وفاتها، مُحدثيْن بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم سكبا على جثمانها المادة الحارقة لتشويه معالم الجثمان.