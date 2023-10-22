صدق أو لا تصدق.. بهذه الطريقة تحذر النباتات بعضها البعض عند الخطر

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، لاحظ العلماء حدوث ذلك النوع من التواصل من خلية إلى أخرى في أكثر من 30 نوعًا من النباتات، بما في ذلك فول الليما والتبغ والطماطم والمريمية والنباتات المزهرة في عائلة الخردل، لكن دون أن يتمكنوا من معرفة ماهية تلك المركبات المهمة وآلية الاستشعار.