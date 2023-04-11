في الواقعة الأولى من نوعها.. قاض مصري يحكم على نفسه أثناء انعقاد المحكمة

في واقعةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب؛ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، قراراً بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك في أثناء نظره إحدى الدعاوي خلال الجلسة.