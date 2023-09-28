مجرم هارب يهدد 5 دول لاتينية.. شاهد كيف استولى على سجن وحوله لمنتجع سياحي و11 ألف جندي يتدخلون لاستعادته

هاجم نحو 11 ألف جندي وشرطي فنزويلي سجن "توكورون"، في وقت سابق هذا الشهر، ليجدوا أنه تحول إلى ما يمكن وصفه بأنه "منتجع سياحي"، قبل أن يكتشفوا أن "زعماء السجن" من رجال العصابات، "لا أثر لهم".