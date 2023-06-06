شاهد "فتى الصين الملفوف".. قصة الألم والنجاح في انتظار النهاية السعيدة

وحسب الصحيفة، تشير البيانات الصادرة عن مركز أبحاث إعادة التأهيل الصيني، أنه يوجد ما يقرب من 5 ملايين مصاب بالتهاب الفقرات التصلبي في الصين، وأن معدل انتشار المرض يقدر بنحو ثلاث حالات لكل ألف نسمة، ويعاني الغالبية من ظهور المرض بين سن 20 و30 عامًا.