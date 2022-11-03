بعدسة لاصقة وقرط.. ذكاء فتاة أردنية يضع عصابة خطف النساء بالسجن 45 عامًا

أسدلت محكمة التمييز الأردنية (أعلى جهة قضائية في الأردن) الستار على أحد أبشع الجرائم التي ارتُكبت مؤخرًا في البلاد، وقررت وضع 3 مجرمين اعتدوا على فتيات، بالسجن لفترات تصل إلى 45 عامًا، بعد أن تمكنت فتاة ذكية من المساعدة في القبض عليهم.