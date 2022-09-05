هل تستطيع كشف شخصية من لا تعرفه في 4 دقائق؟ إليك ما حدث

ويبدو أن هذه الانطباعات تؤثر أيضًا على استراتيجيتهم خلال الألعاب، اعتمادًا على ما كانوا عليه، وفي إحدى الألعاب، مع كل من العناصر التنافسية والتعاونية؛ تَصَرف المشاركون بشكل أكثر تعاونًا إذا اعتقدوا أن شريكهم كان منفتحًا.