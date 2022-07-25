احذروا مجاري الأودية.. شاهد كيف انتهت مجازفة سائق سوداني بكارثة

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"احذروا مجاري الأودية وسيولها"، عبارةٌ تتكرر كثيرًا في أوقات السيول والفيضانات، ويجسّدها اليوم تداول مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لمقطع فيديو مرعب لسائق جازف بأرواح الركاب وعبر مجرى سيل جارف بسيارة و22 راكبًا فوقعت الكارثة.
وحسب وسائل إعلام سودانية، أصرّ سائق سيارة دفع رباعي، على خوض مغامرة خطيرة بعبور وادي "ود المليسة" الواقع بين منطقتي كالوقي وأبو جبيهة في ولايةٍ جنوب كردفان، بعربته، في منطقة شهدت حوادث مشابهة الأعوام الماضية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ فقَد السائق المتهور السيطرة على سيارته مع سيل الوادي؛ حيث جرفتها المياه؛ مما تسبب في مصرع عشرة أشخاص غرقًا، بينهم امرأتان؛ بينما نجا 13 شخصًا بينهم السائق نفسه.
وأظهر مقطع الفيديو كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.