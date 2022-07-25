احذروا مجاري الأودية.. شاهد كيف انتهت مجازفة سائق سوداني بكارثة

وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ فقَد السائق المتهور السيطرة على سيارته مع سيل الوادي؛ حيث جرفتها المياه؛ مما تسبب في مصرع عشرة أشخاص غرقًا، بينهم امرأتان؛ بينما نجا 13 شخصًا بينهم السائق نفسه.