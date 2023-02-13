"تسليع الموت" في أوطان "سياحة الكوارث".. أرض مغامرات يجب أن تُزار!

تفسير هذه الظاهرة

يقول "النعيمي": إن بعض الأشخاص يجدون المتعة في تعريض أنفسهم للخطر، ويبحثون عن بعض الشهرة في الإعلام، وبعض الأشخاص يذهبون إلى حافية الهاوية، لكي يبدو أقوى وأكثر صلابة من غيرهم.. وفي فترة الحروب، تكون بعض دوافع السياح تكون نبيلة، مثل إيصال رسالة إلى الآخرين بأن هناك ضررًا لأن المعلومة التي تأتي في الإعلام قد تكون "ملطَّفة" ولا تعكس المآسي؛ لكن البعض من هؤلاء قد يذهب باتجاه تضخيم الأحداث مع تأثر مشاعرهم الشخصية مع افتراض حسن النية.