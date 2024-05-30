بكامل الأحاسيس والمشاعر ودون يوم عطلة.. دراسة: عمل الأم في المنزل يعادل وظيفة بدوام كامل

ينص قانون العمل على مجموعة من الأحكام التي تنظم حقوق الموظف، مثل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميًّا، وتوفير العطلات وفترات الراحة، في المقابل تتطلب مهنة الأمومة التزامًا كاملًا بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا دون إجازات أو استراحات.