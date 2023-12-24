كيف تخطط للعام الجديد؟..19 نصيحة وخطوة لـ"الادخار والاستثمار والتوفير المالي"

ويدعو "خضر" إلى أن يتجه الفرد إلى تحديد أولوياته وترشيد استهلاكه لمواكبة تحديات السوق، وذلك في إطار تحديد الأهداف المالية للعام الجديد، من خلال تقييم الوضع المالي الحالي، عبر حساب صافي ثروته وهو الفرق بين ممتلكاته التي تشمل كل ما يملكه من أموال وأصول، مثل السيارة والمنزل والحسابات المصرفية والاستثمارات، والتزاماته التي تتضمن كل ما عليه من ديون وفواتير وقروض ومصروفات متنوعة.