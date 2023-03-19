نهضت من فراشها مسرعة فوقعت المأساة.. "حلم الزلزال" يقتل فتاة تركية

تقول الأم المكلومة: إن "عائشة كانت تعاني حالة خوف بعد الزلزال، وكنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم. كانت الساعة نحو 3:30 مساء، استيقظت ابنتي فجأة وهي تصرخ، وقالت: أمي، هناك زلزال، فلنذهب للخارج".