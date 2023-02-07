بقوة 3.8 وأثار القلق.. زلزال يضرب غربي نيويورك

كتب مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري في حسابه على تويتر: "شعرت وكأن سيارة صدمت منزلي في بوفالو.. وأكّد مسؤولو خدمات الطوارئ بالمقاطعة، أن السكان شعروا بالزلزال في دائرة نصف قطرها 30 ميلاً على الأقل، بما في ذلك شلالات نياغرا، التي تبعد نحو 20 ميلاً شمال بوفالو"، على حد قوله، وفق سكاي نيوز.