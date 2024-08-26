محطات
سحَبه قطار مسرع.. شاهد ما فعلته شرطية هندية لإنقاذ هذا الشاب
كشفت كاميرات المراقبة بمحطة سكة حديد في ولاية ماهاراشترا الهندية، كيف ساهمت سرعة تصرف شرطية في إنقاذ حياة شاب من السقوط تحت عجلات القطار.
وحسب صحيفة "بيون تايمز ميرور" المحلية، فقد وقع الحادث في محطة سكة حديد جونديا، بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قفز الشاب من قطار وهو يتحرك.
ويُظهر الفيديو المروع، كيف سحب القطار السريع الشاب، ودار بجسده، حتى بدأ يسقط بين القطار والرصيف.
وهنا أسرعت شرطية فجذبت الشاب من ذراعه، ولحق بها شرطيان آخران فأتما مهمة الإنقاذ وسحبا الشاب بعيدًا عن القطار المتحرك.