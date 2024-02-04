لأغرب سبب.. هارب منذ 50 عامًا يستدعي الشرطة قبل موته ويكشف عن شخصيته

أعلنت الشرطة اليابانية أول من أمس، أن رجلًا توفي في مستشفى ياباني هذا الأسبوع، أبلغ الشرطة قبل وفاته أنه كان أحد أخطر الهاربين المطلوبين في البلاد، وكان مختفياً منذ ما يقرب من 50 عامًا كواحد من جماعة متطرفة نفذت تفجيرات وقعت في السبعينات، مبررًا اعترافه بأنه يريد أن يموت باسمه الحقيقي.