قلوب تدق وصرخات ويد تمتد.. قصة نجاة فتاة بعد 4 أيام تحت الأنقاض بتركيا

استغرق الأمر نحو 8 ساعات لانتشال الفتاة ورفعها على محفة، بعد أن حفر رجال الإنقاذ قناة ضيقة تحت الأنقاض، وقال هولتشر بمطار بودابست الدولي لدى عودة الفريق إلى هنغاريا: "كانت ضربات قلوبنا تتسارع مع كل خطوة كلما شعرنا أننا اقتربنا من الوصول إليها"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".