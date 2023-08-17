كيف فعلها؟ الصين تضبط رجلاً أخفى 14 ثعبانًا حيًا داخل ملابسه!

أقدم رجل على تهريب 14 ثعبانًا حيًا عبر الحدود الصينية عن طريق حشوها داخل جيوبه، في واحدة من أغرب محاولات التهريب.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيس للصين وهونغ كونغ.
ولاحظ مسؤولو الجمارك على الجانب الصيني من الحدود، أن الرجل يبدو متوترًا وتجنّب الاتصال بالعين معهم.
وطلبوا فحص متعلقاته قبل أن يتمكنوا من العثور على 14 ثعبانًا ملفوفًا في ملابسه، حيث وضعت الثعابين داخل حاويات بلاستيكية وسُلمت للسلطات.
وكان ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين ملكية، وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
ويشترط القانون على جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج الصين أن تخضع للحجر الصحي وتفتيشها أولًا.