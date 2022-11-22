نوبة قلبية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بحرينية بأربيل

أعلنت "طيران الخليج"، الناقلة الوطنية البحرينية، أن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس اليوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط في أربيل بالعراق، وذلك إثر تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة توفي على إثرها في أربيل.