الطبيبات أم الأطباء.. دراسة قادمة من كندا تحسم جدل "مَن الأمهر في العمليات الجراحية"

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دراسة جديدة أجراها باحثون في كندا وجدت أن المرضى الذكور والإناث الذين عولجوا من الكسور واستبدال مفصل الورك وأمراض القلب على يد جراحات كانوا أقل عرضة بنسبة 10% تقريبًا للمعاناة من مضاعفات، مثل النزيف الداخلي أو العدوى، خلال 90 يومًا من الجراحة مقارنة بالمرضى الذين عولجوا على يد أطباء، كما كانت هذه الفئة أقل عرضة بنسبة 6% للدخول إلى المستشفى بسبب المضاعفات المرتبطة بالجراحة لمدة تصل إلى عام واحد.