قلق إصابات "كورونا" يتصاعد.. 12 دولة تشدد القيود على المسافرين من الصين

يواجه المسافرون من الصين الآن قيودًا عند دخول أكثر من 12 بلدًا، مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بـ"كوفيد-19" في هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار، بعد انضمام أستراليا اليوم (الأحد)، إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.
وأوضح وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر، أن "افتقار بكين للمعلومات الشاملة حول الإصابات بكوفيد-19؛ هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أستراليا من خطر ظهور متحوّرات جديدة محتملة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في الأيام الأخيرة، متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لـ"كوفيد-19"؛ نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.