قلق إصابات "كورونا" يتصاعد.. 12 دولة تشدد القيود على المسافرين من الصين

يواجه المسافرون من الصين الآن قيودًا عند دخول أكثر من 12 بلدًا، مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بـ"كوفيد-19" في هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار، بعد انضمام أستراليا اليوم (الأحد)، إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.