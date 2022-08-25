حول العالم في صورة: في باكستان.. حملوا أمتعتهم بعد دمار منازلهم.. إلى أين يمضون؟

فيضانات عارمة من جراء الأمطار الغزيرة تجتاح باكستان في الآونة الأخيرة تركت آلاف الأشخاص بلا مأوى، وأودت بحياة نحو 830 شخصًا في كارثة هي الأسوأ في البلد الإسلامي في السنوات القليلة الأخيرة.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" توثيقًا لتلك الكارثة الإنسانية، تحاول تلك الأسرة الباكستانية النجاة بأرواحهم بعد أن تقطعت بهم السبل، وسقط منزلهم من جراء الفيضان العنيف الذي يضرب أنحاء البلاد.
ولملمت هذه الأسرة المغلوبة على أمرها أشياءها، وحملت أمتعتها نازحة نحو المجهول.. فلا مأوى ولا سبيل، بعد أن غمرت الفيضانات الشوارع والطرقات والبيوت حيث يقيمون في جعفر أباد، وهي منطقة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
ودعت تلك الكارثة الإنسانية الحكومة الباكستانية إلى طلب مساعدات مالية من دول العالم؛ لمواجهة تداعيات تلك الكارثة.
ووفقًا لرئيس الوزراء الباكستاني، شاهباز شريف، فإن عمليات الإغاثة الحالية تتطلب تدبير 80 مليار روبية باكستانية (367 مليون دولار أمريكي)، وإنه من المطلوب أيضًا مئات المليارات من الروبيات؛ للتغلب على آثار الخسائر الناجمة عن الفيضانات، ولإعادة تأهيل الضحايا.