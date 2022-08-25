حول العالم في صورة: في باكستان.. حملوا أمتعتهم بعد دمار منازلهم.. إلى أين يمضون؟

ولملمت هذه الأسرة المغلوبة على أمرها أشياءها، وحملت أمتعتها نازحة نحو المجهول.. فلا مأوى ولا سبيل، بعد أن غمرت الفيضانات الشوارع والطرقات والبيوت حيث يقيمون في جعفر أباد، وهي منطقة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.