"الفخ الدائم".. ماذا تفعل لتفادي حرب اشتراكات ورسوم التطبيقات على هاتفك؟!

وعن كيفية تكوين الوعي لدى الأشخاص بمخاطر هذه التطبيقات والاشتراكات، فإنه يجب التيقن لعدم وجود خدمات مجانية تقدم عبر الإنترنت، والتمعن والتدقيق في البيانات والبنود المقدمة من التطبيقات، والتدقيق قبل الاشتراك حتى لا نعرّض بياناتنا الشخصية والمالية لمخاطر الاختراق، وتفعيل إشعار التنبيهات خلال الاشتراك؛ للإعلام بالانتقال من فترة الخدمات المجانية إلى الخدمات المدفوعة.