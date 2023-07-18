"الفخ الدائم".. ماذا تفعل لتفادي حرب اشتراكات ورسوم التطبيقات على هاتفك؟!

يؤكد خبراء التسويق أن المستهلك يتحمل تَبِعات القلق والانزعاج من زيادة الاشتراكات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والإنترنت؛ إذ لا تتضمن البنود الطرق الخاصة بهذا الإلغاء؛ غير أن المستهلك يلقي باللوم على بنود الاشتراك التي تتضمن خطوات وبنودًا يمكن وصفها بالمعقدة.
فهل تصعب فعلًا عملية إلغاء الاشتراكات عبر التطبيقات أو الإنترنت؛ بينما تكثر مَطالب المستهلكين بتسهيل مهمة إلغاء الاشتراك التي توصف عادة بالمتاهة؛ ناهيك عن احتمالات دفع رسوم إضافية في مقابل إلغاء عضوية ما؟
مراقبون قالوا إن صعوبة إلغاء الاشتراكات تدفع بالمستهلك إلى سؤال البنوك لقطع عمليات السحب من بطاقاته الائتمانية.
من جهة أخرى، ترد الشركات ومزودو الخدمات على هذه المسألة؛ بأن عقود الاشتراك تتضمن معلومات مفصلة عن كيفية إلغاء هذه الخدمات، ويفترض على المستهلك قراءتها قبل طلب الخدمة.
وفي هذا الشأن، توضّح الصحفية الاقتصادية "محاسن مرسل"، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن على الشركات التي تقدم خدمات معينة للأفراد أو للشركات الصغرى، صياغة أدبيات وقوانين الاشتراك بطريقة سهلة وواضحة.
وأضافت: يُفترض أن تعتمد الشركات التي تقدم خدمات، على طرق سهلة توضّح لمستعمل التطبيقات ما له وما عليه من قوانين قبل الاشتراك وأثناء إدراج بياناته الشخصية أو أثناء المبادلات المالية الشهرية مقابل خدمات معينة.
وبيّنت أن فخ الاشتراك الدائم في الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت تنطلق من التطبيقات التي تقدم خدماتها لفترة معينة بشكل مجاني مقابل تسجيل البيانات الشخصية؛ مما يرتب على مستعمل التطبيق أعباء مالية لم تكن له في الحسبان.
وعن كيفية تكوين الوعي لدى الأشخاص بمخاطر هذه التطبيقات والاشتراكات، فإنه يجب التيقن لعدم وجود خدمات مجانية تقدم عبر الإنترنت، والتمعن والتدقيق في البيانات والبنود المقدمة من التطبيقات، والتدقيق قبل الاشتراك حتى لا نعرّض بياناتنا الشخصية والمالية لمخاطر الاختراق، وتفعيل إشعار التنبيهات خلال الاشتراك؛ للإعلام بالانتقال من فترة الخدمات المجانية إلى الخدمات المدفوعة.
ولأن المسؤولية الكبرى تعود على متلقي الخدمة بالدرجة الأولى؛ فاستسهال الحصول على الخدمات قد يضع المستهلك في مأزق؛ فيما تلعب برامج التوعية دورًا هامًّا اليوم أمام التطور السريع للذكاء الاصطناعي واستفحال الجرائم المالية.