كويتي يُسلّم نفسه للشرطة: قتلت صديقي

ارتكب كويتي جريمة قتل صديقه وإلقاء جثته في منطقة صحراوية، قبل تسليم نفسه للسلطات الأمنية.
وسلّم المتهم نفسه إلى مخفر أم الهيمان بعدما أقدم على قتل صديقه، واستطاعت المباحث العثور على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن.
ووفق صحيفة "الرأي" بادر المتهم بتسليم نفسه إلى مخفر أم الهيمان، وقال للضابط إنه قتل صديقًا له، وأبدى استعداده للإرشاد عن المكان الذي حصلت فيه الواقعة.
من ناحيته، قال مصدر أمني إنه تم تسليم المتهم إلى المباحث، وخرجت معه إلى مكان الواقعة، بحسب إفادته؛ للبحث عن الجثة، حيث تم العثور عليها في بَر مشروع الدائري الثامن.
وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية، فيما تتحرى المباحث عن أسباب الجريمة، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجاني أو الضحية أو سبب الجريمة.