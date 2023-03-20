كويتي يُسلّم نفسه للشرطة: قتلت صديقي

من ناحيته، قال مصدر أمني إنه تم تسليم المتهم إلى المباحث، وخرجت معه إلى مكان الواقعة، بحسب إفادته؛ للبحث عن الجثة، حيث تم العثور عليها في بَر مشروع الدائري الثامن.