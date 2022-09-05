19 ثانية من الرعب.. فيديو يرصد لحظات وقوع الزلزال الصيني

رصد مقطع فيديو لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك.
وتفصيلاً، يظهر الفيديو تعرض المباني والأشجار الموجودة في أحد الشوارع للاهتزاز بقوة نتيجة الزلزال، الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
وعرض الفيديو الذي وصلت مدته إلى 19 ثانية انهيار أجزاء من المباني واهتزاز الأشجار بصورة قوية إضافة إلى السيارات التي أصبحت تهتز من تأثير قوة الزلزال، بحسب صحيفة محلية صينية، التي أشارت إلى أنه تسبب في مقتل نحو 30 شخصاً.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، في وقت سابق، إن الزلزال وقع على مسافة تقدر بـ43 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة كانجدينج في مقاطعة سيتشوان بعمق 10 كيلومترات.