19 ثانية من الرعب.. فيديو يرصد لحظات وقوع الزلزال الصيني

وعرض الفيديو الذي وصلت مدته إلى 19 ثانية انهيار أجزاء من المباني واهتزاز الأشجار بصورة قوية إضافة إلى السيارات التي أصبحت تهتز من تأثير قوة الزلزال، بحسب صحيفة محلية صينية، التي أشارت إلى أنه تسبب في مقتل نحو 30 شخصاً.