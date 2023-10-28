أمريكا.. حظر مادة كيميائية تسبّب السرطان والموت المفاجئ في منظفات السيارات والأثاث والملابس

وأشار تقرير الوكالة إلى أنها قرّرت حظر تلك المادة الكيميائية لخطورتها العالية؛ حيث إنها تسبّب السرطان في حال التعرض لها بكميات عالية، كما أنها تسبّب أضرارًا عصبية حتى في حال التعرض لكميات منخفضة منها.