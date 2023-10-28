أمريكا.. حظر مادة كيميائية تسبّب السرطان والموت المفاجئ في منظفات السيارات والأثاث والملابس
كشفت وكالةُ حماية البيئة الأمريكية عن موادّ خطرة تسبّب الوفاة المفاجئة أو سرطان الكلى، تستخدم في بعض أنواع منتجات العناية بالسيارات والأثاث وطلاء الرش، وكذلك تستخدم في الفنون والحرف اليدوية.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنها قرّرت حظر تلك المادة الكيميائية لخطورتها العالية؛ حيث إنها تسبّب السرطان في حال التعرض لها بكميات عالية، كما أنها تسبّب أضرارًا عصبية حتى في حال التعرض لكميات منخفضة منها.
وأظهرت دراساتٌ أجرتها وكالة حماية البيئة مؤخرًا لتقييم المخاطر، وجودَ ما يصل إلى "250" مليون رطل من مادة "ثلاثية كلورو إيثيلين - trichloroethylene" لا يزال يتم إنتاجها في الولايات المتحدة سنويًّا. وأشار مسؤولون في الوكالة الأمريكية إلى أنهم اقتربوا من حظر هذه المادة، وأن الحظر سيدخل حيّزَ التنفيذ خلال سنة واحدة، ووصفوها بالمادة القاتلة.
وتستخدم مادة "ثلاثية كلورو إيثيلين" في بعض منتجات العناية بالسيارات وفي صناعة المبردات والمذيبات التي تزيل الشحومَ من الأجزاء المعدنية، وتستخدم أيضًا في بعض منظفات السجاد ومزيلات البقع عن الملابس والملمعات الخاصة بحوافر الخيول.