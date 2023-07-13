"الهرولة الأخيرة".. شاهد تفاصيل اغتيال قائد روسي بسبب "تطبيق رياضي" وردّ موسكو السريع

وأفادت لجنة التحقيق في بيان بأنه عُثِر على جثة الرجل البالغ 42 عامًا صباح الاثنين "مصابًا بطلقات نارية" في أحد شوارع المدينة المذكورة التي يقطنها نحو مليون نسمة.