بولندا.. سرقة قطار عسكري أمريكي محمل بأسلحة لأوكرانيا يحرسه جنود الناتو

وبحسب التلفزيون البولندي: تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و34 و39 عامًا، أدينوا سابقًا بارتكاب جرائم ممتلكات، وفي القضية سيواجهون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.