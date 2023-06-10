بولندا.. سرقة قطار عسكري أمريكي محمل بأسلحة لأوكرانيا يحرسه جنود الناتو

شهدت محطة للسكك الحديدية في بولندا عملية سرقة لصناديق ذخيرة من قطار عسكري، من المرجح أنه كان متجها إلى أوكرانيا.
وقالت صحيفة بولندية: "في محطة السكك الحديدية في فينغليز في سيليزيا السفلى "بولندا"، تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار يحرسه جنود الناتو. ومن المرجح أن القذائف كانت متجهة إلى أوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة وفق سبوتنيك عربي: "لاحظ ضباط أمن السكة الحديدية عدم وجود أختام على إحدى عربات القطار، وأن القطار تابع للجيش الأمريكي".
وقالت الصحيفة: "سرق اللصوص أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف مضادة للطائرات من عيار 155 ملم للمدافع".
وأضافت صحيفة "wyborcza" نقلًا عن المتحدث باسم قوات الدرك العسكرية، توماس كولوفسكي: "المشتبه بهم أعادوا المسروقات، في النهاية، لم يكن هناك شيء مفقود من الصناديق".
وبحسب التلفزيون البولندي: تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و34 و39 عامًا، أدينوا سابقًا بارتكاب جرائم ممتلكات، وفي القضية سيواجهون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.