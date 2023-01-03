"المعاملة بالمثل".. الصين تهدد الدول الفارضة لقيود "كورونا" على المسافرين بإجراءات مضادة

هدّدت الصين، اليوم "الثلاثاء"، الدول التي فرضت فحص "كوفيد-19" على المسافرين القادمين من أراضيها، بالردّ بإجراءات مضادة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين: "فرضت بعض البلدان قيودًا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط، يفتقر ذلك إلى أساس علمي، وتعدّ بعض الممارسات غير مقبولة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحذرت ماو نينغ من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وتفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودًا على المسافرين من الصين، أو تدرس ذلك؛ إذ ترتفع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البلد الآسيوي، بعدما خففت بكين القواعد التي تفرضها في إطار سياسة "صفر كوفيد".