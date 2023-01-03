"المعاملة بالمثل".. الصين تهدد الدول الفارضة لقيود "كورونا" على المسافرين بإجراءات مضادة

وتفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودًا على المسافرين من الصين، أو تدرس ذلك؛ إذ ترتفع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البلد الآسيوي، بعدما خففت بكين القواعد التي تفرضها في إطار سياسة "صفر كوفيد".