"قفزة من أعلى وأسرع قطار أفعواني".. حكم على فاعلها يعزز إثارته الأولى!

أصدر قاضٍ إسباني حكمًا على المغامر جورج كينج طومسون، بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، في إسبانيا، بعد قفزه من أعلى وأسرع قطار أفعواني في أوروبا في مدينة الملاهي بورت أفينتورا.