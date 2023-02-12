"المدمر" حصد أرواح أكثر من 28 ألف قتيل و26 مليون متضرر.. والتوقعات متشائمة

حصد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أرواح أكثر من 28 ألف شخص، فضلًا عن تضرر نحو 26 مليونًا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا؛ وفق ما أفادت به تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية.