"المدمر" حصد أرواح أكثر من 28 ألف قتيل و26 مليون متضرر.. والتوقعات متشائمة

حصد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أرواح أكثر من 28 ألف شخص، فضلًا عن تضرر نحو 26 مليونًا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا؛ وفق ما أفادت به تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية.
وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف".
ووفق "روسيا اليوم" زار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش؛ مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الاثنين وتسبب في سقوط 28191 قتيلًا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.
وقال غريفيث: "أعتقد أن من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة؛ لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض؛ لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر".
وقال غريفيث السبت في فيديو نُشر على حسابه في تويتر: "قريبًا سيُخلي الأشخاص المُكَلفون بعمليات البحث والإغاثة المكانَ للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها الاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".
ويواصل العشرات من عناصر فِرَق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس.
من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.