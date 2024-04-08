زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غرب اليابان

وأشارت (كيودو) إلى أن مركز الزلزال وقع قُبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أوسومي في جزيرة كيوشو الرئيسة بجنوب غرب البلاد، على عمق 39 كيلومتراً، وفي الوقت ذاته لم يتم اكتشاف أي خلل في محطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاجوشيما.