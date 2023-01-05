سمكة تونة تباع بـ273 ألف دولار في أول مزادات العام الجديد باليابان

ووفق وكالة أنباء "كيودو اليابانية" تجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجرامًا والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة، والذي بلغ 16.88 مليون ين، وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999.