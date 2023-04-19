بسبب مخالفة بـ40 دينارًا.. شاهد ما فعله أردني بسيارته وصدم الجميع

تداول رواد مواقع التواصل بالأردن صورًا لحافلة صغيرة ألقاها صاحبها في الوادي السحيق بمدينة الكرك، وظهرت السيارة محطمة، ليكتشف الجميع أن ما حدث كان بسبب مخالفة سير قيمتها 40 دينارًا.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام سائقها بإلقائها بالوادي.
وأكد أن سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير، ورفض تحريكها بحجة أنه يقوم بالتبضع؛ رغم أن رقيب السير طلب منه ذلك أكثر من مرة.
وعند طلب وثائق المركبة تَبَيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر، إضافة إلى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالى عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافًا للونها الموثق لدى إدارة الترخيص دون توثيق ذلك.
وشدد الناطق الإعلامي على أن المخالفات المسجلة كافة بحقه محقة، ووفق أحكام القانون؛ لا سيما أن المخالفات لا يمكن تحت أي ظرف التغاضي عنها، ووجَب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتمه عليه واجبه؛ مشيرًا إلى أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.
جاء ذلك بعد أن أقدم مواطن من سكان مدينة الكرك، الثلاثاء، على إلقاء مركبته الخصوصية (باص ركاب)، في أحد الأودية القريبة من مدينة الكرك؛ احتجاجًا على مخالفة سير نظّمها له شرطي سير بقيمة 40 دينارًا؛ وفقًا لشهود عيان بالكرك.
وأكد الشهود أن الشاب البالغ من العمر 38 عامًا العاطل عن العمل، أصابته موجة غضب لمخالفة السير؛ حيث سار بمركبته إلى الوادي شمالي مدينة الكرك، وألقى المركبة هناك لتصل إلى قاع الوادي السحيق.