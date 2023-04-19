بسبب مخالفة بـ40 دينارًا.. شاهد ما فعله أردني بسيارته وصدم الجميع

وشدد الناطق الإعلامي على أن المخالفات المسجلة كافة بحقه محقة، ووفق أحكام القانون؛ لا سيما أن المخالفات لا يمكن تحت أي ظرف التغاضي عنها، ووجَب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتمه عليه واجبه؛ مشيرًا إلى أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.