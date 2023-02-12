شاهد.. تصادم طائرة وحافلة بمطار أمريكي وإصابة 5 أشخاص

وأعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولم يكن هناك على متنها أي مسافرين؛ بينما أكد المطار أن العمليات الأخرى ظلت طبيعية.