ترتفع أسرع من المعدلات.. تقرير: لماذا تُعَد الحرارة الشديدة في مصر نذير شؤم للاقتصادات العالمية؟

ووفقًا للوكالة، يخشى مسؤولو المناخ أن تتضرر بعض محاصيل هذا العام بشدة في مصر؛ ففي العام الماضي تم تدمير محصول البرتقال تقريبًا، ولم يتمكن المزارعون من تصدير الكثير. وتشير التقديرات أيضًا إلى انخفاض محصول المانجو بنسبة تتراوح بين 14.6% إلى 50.5% العام الماضي؛ بينما انخفض أيضًا محصول الذرة في جنوب مصر بنسبة 30- 40%؛ وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.