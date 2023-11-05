بعد إدانة "ملك العملات المشفرة".. تقارير تتحدث عن حكم "استثنائي" بالسجن

وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية، إنه لن يتفاجئ إذا أمضى بانكمان، السنوات العشرين أو الخمس والعشرين القادمة من حياته في السجن؛ مضيفًا: "كان الحجم الهائل لاحتياله هائلًا، فقد كان متحديًا وكذب على منصة الشهود، ولم يكن لدى القاضي كابلان سوى القليل من الصبر على تصرفاته الغريبة أثناء وجوده خارج الكفالة".