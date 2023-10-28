بالفيديو.. تحطُّم جسر زجاجي ومقتل وإصابة 4 بإندونيسيا

لقيت سائحةٌ حتفَها، وأُصيب ثلاثةٌ آخرون، بعد تحطُّم جسر زجاجي في غابة "ليمباكوس" الشهيرة بأشجار الصنوبر في إندونيسيا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقعت الحادثةُ حوالي الساعة 10 صباح الأربعاء الماضي، حين كان "11" سائحًا يعبرون جسر جيونج، على ارتفاع حوالي 10 أمتار فوق غابة "ليمباكوس" لرؤية المشهد الطبيعي الرائع.
وتضيف الصحيفة: سقط اثنان من خلال الزجاج المحطّم على أرض الغابة بالأسفل؛ حيث أُعلن لاحقًا عن وفاة أحدهما، بينما أُصيب الآخر بجروح طفيفة.
كما سقط اثنان آخران بسبب الانهيار المفاجئ، وتمكّنا من التشبُّث بالإطار الحديدي للجسر.
ويُظهر مقطعُ فيديو تم التقاطه من مكان قريب، أحدَ السياح وهو يكافح من أجل التسلُّق والعودة إلى أعلى الجسر مرة أخرى، ومساعدة آخرين له على الصعود، عقب تحطم الممشى الزجاجي.
وقد تمكّن عشرةُ سائحين من النجاة والهرب من فوق الجسر.
وتم إغلاق الغابة، التي تدار بشكل منفصل عن الجسر، بناء على طلب الشرطة المحلية.
وكشفت تحقيقاتُ الشرطة بالحادث أن الشركة المسؤولة عن إدارة الجسر تجاهلت عدةَ شكاوى سابقة متعلّقة بسلامة الجسر.