بالفيديو.. تحطُّم جسر زجاجي ومقتل وإصابة 4 بإندونيسيا

ويُظهر مقطعُ فيديو تم التقاطه من مكان قريب، أحدَ السياح وهو يكافح من أجل التسلُّق والعودة إلى أعلى الجسر مرة أخرى، ومساعدة آخرين له على الصعود، عقب تحطم الممشى الزجاجي.