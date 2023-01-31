بالفيديو.. سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة ظهرت في سماء اسكتلندا

تنعكس أشعة الشمس بعد ذلك عن جزيئات الجليد الصغيرة هذه، التي تبرز ألوانها المختلفة.. ونظرًا لارتفاعها وانحناء سطح الأرض؛ فإن هذه السحب تضيء بأشعة الشمس من أسفل الأفق وتعكسها على الأرض، وتسطع ببراعة قبل الفجر وبعد الغسق"، حسب مكتب الأرصاد الجوية.