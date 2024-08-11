الأرصاد الجوية اليابانية تُحَذر المواطنين من احتمال وقوع زلزال ضخم

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته الخميس الماضي، بعد وقوع زلزال بقوة 7.1 درجات في مقاطعة ميازاكي جنوب اليابان؛ إلا أن مسؤولي هيئة الأرصاد يقولون إنه "لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية". وكان الزلزال قد تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو. كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء بمدينة ميازاكي.