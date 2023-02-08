زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية "هطاي" التركية

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان بأن الزلزال وقع على عمق 6.94 كيلومترات؛ وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء، وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 71.61 كيلومترًا عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.