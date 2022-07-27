في سماء إيران.. هذا ما حدث وكاد يصبح "كارثة جوية" لطائرتَي ركاب

في عام 2016، تحطمت طائرة متّجهة من منطقة شيترال الجبلية (شمال) إلى العاصمة إسلام أباد، في منطقة نائية، مما أسفر عن مقتل 47 شخصاً، وخلص التحقيق إلى وجود خطأ في الصيانة.