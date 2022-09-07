الكويت.. ضبط 25 شخصاً لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة

ونشرت الداخلية الكويتية على حسابها في "تويتر"، صوراً مموّهة لعددٍ من الأشخاص المضبوطين بقضايا أعمال منافية للآداب مقابل المال، معلقة عليها بالقول: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصاً من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".