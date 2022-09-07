الكويت.. ضبط 25 شخصاً لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة

أعلنت السلطات الكويتية ضبط 25 شخصاً من مختلف الجنسيات، لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية.
ونشرت الداخلية الكويتية على حسابها في "تويتر"، صوراً مموّهة لعددٍ من الأشخاص المضبوطين بقضايا أعمال منافية للآداب مقابل المال، معلقة عليها بالقول: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصاً من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت: "تمّت إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".