الشرطة الأمريكية توقف موظفين في "غوغل" لرفضهم العملَ مع إسرائيل

أوقفت الشرطةُ الأمريكية مجموعةً من العاملين في شركة "غوغل"، بعد تنظيمهم اعتصامًا للاحتجاج على التعاون بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الإسرائيلية.
ونظّم موظفو حركة "No Tech For Apartheid" اعتصامًا لمدة 10 ساعات في مكاتب "Google" في نيويورك وكاليفورنيا؛ بحسب "آر تي".
واستهدف النشطاءُ مكتبَ الرئيس التنفيذي لشركة "Google Cloud" توماس كوريان، وسط خلاف حول عقد بقيمة مليار دولار مع إسرائيل.
وأظهرت مقاطعُ الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيامَ الشرطة باعتقال تسعة متظاهرين.
وتمثّل هذه الاحتجاجاتُ تصعيدًا في الخلاف بين العاملين في مجال التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين حول عمل شركة "غوغل" في إسرائيل.
وكتبت المتحدثة باسم المجموعة الاحتجاج جين تشونغ، في منشور عبر منصة "إكس": "غوغل تأمر باعتقال عمالها بسبب الاحتجاج".
وأظهر مقطعُ "فيديو" مباشر للحادث الذي وقع في مكتب "غوغل" في كاليفورنيا، عاملَ أمن يخبر المتظاهرين بأنهم قد تمّ وضعهم في "إجازة إدارية"، ويحذّرهم أيضًا من التعدّي على ممتلكات الغير.
وتظهر لقطاتٌ أخرى ضباطَ شرطة كاليفورنيا وهم يدخلون المكتب ويسألون المتظاهرين عما إذا كانوا يرفضون المغادرة قبل أن يتمّ إخراجهم مكبّلي الأيدي.
ويظهر مقطعُ فيديو منفصل من مكتب "غوغل" في نيويورك أيضًا، اعتقالَ المتظاهرين.