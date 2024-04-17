الشرطة الأمريكية توقف موظفين في "غوغل" لرفضهم العملَ مع إسرائيل

وأظهر مقطعُ "فيديو" مباشر للحادث الذي وقع في مكتب "غوغل" في كاليفورنيا، عاملَ أمن يخبر المتظاهرين بأنهم قد تمّ وضعهم في "إجازة إدارية"، ويحذّرهم أيضًا من التعدّي على ممتلكات الغير.