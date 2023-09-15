ارتفاع أعداد قتلى فيضانات مدينة درنة الليبية إلى 11300

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة قد تمكنت من إجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية"، مشيراً إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.